Giovanni & Jana Ina Zarrella: Süße News zum 18. Hochzeitstag!

Ihren Hochzeitstag verbringen die Moderatorin und der Sänger ganz romantisch in New York City - das zeigt das Paar in ihren Instagram-Stories. Wie Jana Ina verrät, hat das Paar Drehorte von "Sex and the City" besucht: "Ich war bei Carrie Bradshaw zu Hause!", freut sich die 46-Jährige.

In den Kommentaren häufen sich die Glückwünsche zu ihrem 18. Hochzeitstag: "Lang lebe die Liebe. Für 2 so wunderbare Menschen! Herzlichen Glückwunsch", schreibt Guido Maria Kretschmer. "Awwwwwwww! Ihr seid so ein tolles Vorbild. Weiter so!", schwärmt Monica Ivancan. Auch GZSZ-Star Susan Sideroloulos freut sich für die beiden: "Auf die Liebe!", schreibt sie.