Giovanni Zarrella: "Dreht voll am Rad" - Sein Verhalten hat bittere Folgen

"Zarrella nervt einfach nur noch.Der Typ hat wohl Höhenflüge. Er war ein Nichts und dreht jetzt voll am Rad", ärgert sich ein "The Voice"-Fan. Ein anderer meint: "Giovanni bitte austauschen, total nervig! Schalte immer um, wenn er da rum hüpft und dummes Zeug redet." Autsch! Solche Worte liest wohl niemand gerne.

Doch der 45-Jährige lässt sich nicht beirren. Er genießt seinen Auftritt bei "The Voice" und buhlt um jeden Kandidaten. Schließlich war die Teilnahme an dieser Castingshow ein großer Traum des Italieners. "Bei ‚The Voice of Germany‘ als Coach dabei zu sein, steht tatsächlich schon lange auf meiner Bucket-List", gesteht er. Und das lässt er sich auch nicht durch die harte Kritik verderben...