Bill Kaulitz vs. Giovanni Zarrella & Ronan Keating: Heftige Eskalation! Jetzt herrscht nur noch Eiszeit

Bei "The Voice of Germany" geben die Coaches alles, um ihre Talente in die nächste Runde zu bringen. Doch in den "Teamfights" wurden die Ellenbogen ausgefahren. Weil Ronan Keating und Giovanni Zarrella ständig "Team Toll" angriffen, rastete Bill komplett aus. "Warum immer wir? Das ist doch bescheuert!", fauchte er seine Kollegen an. Nach dem Dreh war der Streit noch lange nicht vorbei...