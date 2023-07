Giovanni & Jana Ina Zarrella: Familienglück! Jetzt platzt es aus ihm heraus

Er weiß, wie es ist, knallhart beurteilt zu werden. Seine Karriere startete damals vor einer Jury bei ProSieben in der Sendung „Popstars”. Gemeinsam mit Ross Antony und anderen wurde Giovanni Zarrella Teil der Boygroup „Bro’Sis”. Jetzt wechselt der zweifache Familienvater die Seiten – ab Herbst beurteilt er bei „The Voice of Germany” (Sat.1) selbst junge Nachwuchstalente. Gleichzeitig sorgt der Publikumsliebling auch beim ZDF mit eigener Show weiter für Quoten.