Jana Ina & Giovanni Zarrella: Pikante Bilder sorgen für viel Wirbel!

Seit klar ist, dass Giovanni in der "The Voice"-Jury sitzt, postet sich Jana Ina ganz schön oft in heißen Posen. Dabei ließ sie noch vor rund zwei Jahren auf eine Anfrage von "Closer" entrüstet erklären, sie würde sie niemals öffentlich im Bikini zeigen. Doch mittlerweile hat die gebürtige Brasilianerin ihre Meinung offensichtlich geändert. Etwa für ihren Mann? Gut möglich. Denn seit Giovannis bei "The Voice" mitmacht, bekommt er unerwarteten Gegenwind, den auch Jana Ina zu spüren kriegt. "Mir hat er noch nie gefallen! Er kopiert immer andere Lieder, ich finde ihn überhaupt nicht besonders", machen sich einige Fans im Netz Luft – und lästern über die ständige Präsenz beider Zarellas im TV. Da könnte Jana Inas nette Sommer-Offensive genau das Richtige sein, um die Wogen wieder etwas zu glätten …