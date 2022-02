Giovanni Zarrella: Heimliche Knutscherei!

Giovanni Zarrella ist scheinbar in Plauderlaune! Bei seiner großen "Giovanni Zarrella Show" sprach der Schlagerstar nämlich nun ganz unverblümt darüber, wann er seinen ersten Kuss hatte! Und ein Detail sorgt dabei für besonders viel Furore. Wie Giovanni nämlich nun berichtet, war er bereits 16 Jahre alt, als er zum ersten Mal ein Mädchen küssen durfte. So erklärt er: "Ich hatte meinen ersten Kuss erst mit 16 sogar." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Privatleben von Giovanni gewähren! Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein. Fakt ist jedenfalls: Das Mädchen, welches Giovanni damals fern ab des Rampenlichts, in dem er sich heute bewegt, küssen durfte, kann mittlerweile ohne Weiters behaupten, einen echten Promi geküsst zu haben...