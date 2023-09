Giovanni Zarrella: Schwere Krise - ohne seine Frau Jana Ina hätte er es nicht geschafft

Als Sänger auf der Bühne zu stehen, war schon immer sein großer Traum. Als Giovanni Zarrella es schließlich durch ein Casting in die Band Bro'Sis schaffte, konnte er sein Glück kaum fassen. Doch die Band trennte sich nur wenige Jahre später. Danach stürzte der Sänger in eine schwere Krise, die auch seine Ehe belastete. Doch dank der Willenskraft und Unterstützung seiner Frau fanden sie wieder zueinander und auch Giovannis Karriere nahm wieder Fahrt auf. Er weiß, ohne Jana Ina hätte er all das nicht geschafft. "Für die Liebe meiner Frau werde ich ewig dankbar sein."