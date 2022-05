Gloria-Sophie Burkandt: So schön ist die Model-Tochter von Markus Söder

Sie ragen deutlich über den Durchschnitt heraus. Werden Sie eigentlich häufig auf Ihre Körpergröße angesprochen?

Ja, vor allem in München, in deutschen Städten oder in ländlichen Regionen. Da werde ich sogar regelrecht angestarrt. In New York oder Mailand wird meine Größe hingegen als völlig normal wahrgenommen.

Empfinden Sie es als unangenehm, so viele Blicke auf sich zu ziehen?

Im Teenager-Alter hat es mich schon gestört, dass mich jeder angeguckt hat. Heute ziehe ich erst recht hohe Schuhe an. Ich finde, große Frauen sollten sich mehr trauen und nicht versuchen, ihre Größe zu verstecken. Ich will da ein Vorbild sein!

Als aufstrebendes Model können Sie mit Ihrem Gardemaß ja erst recht punkten. Wie steht es denn aktuell um Ihre Karriere?

Ich habe einige Kampagnen am Laufen, aber eher im Ausland. In Deutschland halten sich die Aufträge momentan in Grenzen. Ich habe tatsächlich einige Absagen bekommen, weil Modelabels Angst hatten, dass sie ein politisches Statement setzten, wenn sie „die Tochter von Markus Söder“ engagieren.