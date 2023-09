"Glücksrad"-Beben: Die Kultshow bekommt einen neuen Moderator!

Wie RTLZWEI jetzt verkündet, wird neben Sonya Kraus nun Moderator und Entertainer Guido Cantz die Quizshow moderieren und übernimmt das Amt der Buchstabenfee, das Thomas Hermanns nun nach vier Folgen niedergelegt hat.

In der beliebten Quizshow versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, das Worträtsel auf einer Buchstabenwand zu lösen. Am Glücksrad wird dann entschieden, um welchen Geldbetrag die Teilnehmenden spielen. Am Ende kann sich aber nur eine Person durchsetzen und mit dem Geld nach Hause gehen. Ab Oktober starten die Dreharbeiten für neue Folgen. Tickets gibt es ebenfalls ab 01.10.2023 bei gluecksrad-tickets.de zu kaufen.