GNTM: DAS sind die 29 Kandidatinnen!

Am 16. Februar ist es wieder soweit und die 18. Staffel von "Germany's next Topmodel" startet auf Pro Sieben! Wie schon in den letzten Jahren, stehen die 29 Kandidatinnen bereits fest. Anders als in den letzten GNTM-Staffeln allerdings, wird der Ort der ersten Show. Die "Meeedchen" starten nicht wie sonst in Deutschland ihre Model-Reise, sondern werden direkt nach in Heidis Wahlheimat nach Los Angeles eingeflogen. Kurz vor dem Start der diesjährigen Staffel haben sich alle Kandidatinnen einmal vorgestellt.