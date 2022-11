Heidi Klum: GNTM-Sensation! Das gab es noch nie

In den vergangene Staffeln der beliebten Model-Castingshow "Germany's Next Topmodel" war es für die Nachwuchs-Models immer DAS Highlight ihrer Teilnahme, in die Modelvilla in Los Angeles ziehen zu dürfen. Eine Ehre, die eigentlich meist erst der Top 10 zu Teil wurde. Doch wie der Sender ProSieben und Modelmama Heidi Klum nun verkündeten, wird in der nächsten GNTM-Staffel alles anders!