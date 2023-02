Heidi Klum: Schlimme Vorwürfe! Wird GNTM jetzt aus dem Programm geschmissen?

Der heftige Vorwurf: Das Format begünstigt aggressives Verhalten und sogar Gewalt unter jungen Frauen. Carsten Stahl, ehemaliger Personenschützer und Trainer für Gewaltprävention, warnt im Gespräch mit "InTouch": "Bei 'GNTM' werden absolut falsche Werte vermittelt. Es entsteht der Eindruck, dass Mobbing ein legitimes Mittel im Umgang miteinander ist." Der Experte weiter: "In der Schule und zu Hause bekommen die Kinder beigebracht, dass Mobbing falsch ist. Im TV wird dann das genaue Gegenteil vorgelebt!" Wie es zu dieser Entwicklung kommen konnte? Für Trainer Stahl ist die Antwort klar: "Mobbing ist inzwischen zum Quoten-Garant geworden. Teilnehmerinnen von Fernsehsendungen wie 'GNTM' verdienen viel Geld durch Mobbing und Schikanen. Und das wirkt dann auch auf andere Mädchen verlockend."

Tatsächlich sind Streit, Tränen und Zicken-Zoff wichtige Show-Elemente des Casting-Formats – die eigentlichen Model-Challenges geraten dabei in den Hintergrund. In den letzten Jahren wurde es immer schlimmer: 2019 rastete Kandidatin Jasmin aus und schlug Mitstreiterin Lena ins Gesicht. 2020 wurde Nachwuchs-Model Lijana Opfer von Hass-Attacken, berichtete später: "Ich wurde auf der Straße bespuckt, die Leute standen bei mir vor der Haustür, mein Auto wurde zugemüllt." Am Ende bekam sie sogar Morddrohungen. Lijana stieg freiwillig aus dem Finale aus. Und 2021 drohte schließlich Kandidatin Liliana ihrer Rivalin Soulin im Streit hasserfüllt: "Ich werde deine Beine brechen!"

Und Heidi? Die schweigt zu den Vorwürfen. Eine Sprecherin von ProSieben erklärte nach dem Eklat um Lijana, es hätte eine psychologische Betreuung gegeben. Außerdem wurde eine Anti-Cybermobbing-Kampagne initiiert. Ob das wirklich ausreicht? Mobbing-Experte Carsten Stahl sieht vor allem die Model-Mama in der Pflicht: "Heidi Klum hat eine Vorbildfunktion. Sie sollte das Mobbing und die Gewalt in ihrer Show nicht fördern, sondern bremsen. Sobald ein Streit in Mobbing oder sogar Gewalt ausartet, sollte sie sofort einschreiten, indem sie den Mädchen jemanden zur Seite stellt, der eingreift und vermittelt. Das würde die richtige Botschaft senden."

Die Statistik zeigt klar: Die Gewaltbereitschaft unter Mädchen steigt. Sie bilden Gangs, schikanieren, schlagen zu. Dass zumindest im TV so ein Verhalten nicht zu extra viel Sendezeit führen darf, dafür ist auch Heidi mitverantwortlich…

