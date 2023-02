Heidi Klum: Knallharte "GNTM"-Abrechnung! Jetzt bricht alles über ihr zusammen

Am 16. Februar ist es wieder so weit: Heidi Klum geht zum 18. Mal auf Modelsuche! Zum Finale der letzten Staffel verabschiedete Heidi sich mit diesem Satz von ihren Zuschauern: "Ich muss Sie leider enttäuschen, wir machen genauso weiter wie bisher." Damit wollte sie offenbar all jenen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen, die sich über die neue Vielfalt oder auch "Diversity" in der Show aufgeregt hatten. Denn tatsächlich hatte es die Modelmama beim letzten Mal geschafft, das ewig gleiche Schönheits-Schema zu durchbrechen und große, kleine, dicke, dünne, alte und junge Kandidatinnen vor der Kamera zu versammeln. Ein guter Ansatz! Doch offensichtlich ist die Modelmama leider wieder eingeknickt...