GNTM: Enthüllt! Das sind die Kandidatinnen der neuen Staffel

Bereits vor einigen Tagen wurden die ersten Infos zur neuen Staffel von "Germany's next Topmodel" bekannt gegeben. So soll GNTM 2023 mit einer großen Veränderung starten. Jetzt gibt es weitere Spoiler rund um die nächste Topmodel-Staffel: Die ersten Kandidatinnen stehen scheinbar schon fest!

Die nächste Staffel geht direkt mit einer Sensation los. Wie der Sender ProSieben jetzt mitteilte, wird GNTM 2023, nicht wie bisher in Deutschland, sondern in Los Angeles starten! Nachdem die begehrten Tickets in die USA in den letzten Staffeln immer erst nach einigen Runden vergeben worden sind, lädt Modelmama Heidi Klum ihre Nachwuchs-Models dieses mal direkt zu sich nach LA ein, wo die Kandidatinnen ihre erste Fashionshow laufen werden.

