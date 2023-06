"GNTM"-Gewinnerin Vivien: Bittere News nach ihrem Sieg!

In den sozialen Netzwerken sammelt sich momentan jede Menge Kritik an Heidi und der Gewinnerin. "Vivien war wirklich einen der schlechtesten im Finale. Schade, dass es nicht mehr um echtes Talent geht, sondern alles auf 'Diversity' gesetzt wird", beschwert sich beispielsweise eine Zuschauerin. Viele hätten Selma und Nicole stattdessen an der Spitze gesehen. Ein Fan schimpft: "Krass, das schlimmste Finale ever! Die beiden mit dem meisten Potenzial bekommen Platz 4 und 5. Ich fasse es nicht." Auch, dass die Gewinnerin in der Staffel keinen einzigen Job bekam, stößt vielen böse auf.