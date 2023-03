"GNTM"-Ida: Erster Job der Staffel! So ist es für sie, das neue Intimissimi-Gesicht zu sein

In der vergangenen Woche konnte sie den ersten großen Job der diesjährigen "Germany's next Topmodel"-Staffel ergattern: Kandidatin Ida überzeugte den Kunden "Intimissimi" von sich und wurde für die neue Kampagne der Unterwäschemarke gebucht! Uns hat sie nun exklusiv erzählt, wie es sich angefühlt hat, den Job bekommen zu haben, auf was sie sich am meisten freut und uns einige Einblicke zu der aktuellen Staffel, ihren Mitstreiterinnen und Heidi Klum gegeben.