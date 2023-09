"Goodbye Deutschland"-Stars Emily Gierten & Lorenz Büffel: Heftige Zweifel kurz vor der Hochzeit!

In der neuen Folge von "Goodbye Deutschland" geht es wieder heiß her! Denn Emily Gierten und Lorenz Büffel wollen es noch einmal wissen: Das Paar möchte sich nach drei Jahren Ehe zum zweiten Mal das "Ja"-Wort geben. Doch bereits bei der Wahl der Outfits stehen die stilbewusste Emily Gierten und ihr Mann vor großen Herausforderungen, denn sie können sich so gar nicht einig werden. Während Ballermann-Sänger Lorenz Büffel bunte Hawaii-Hemden aus seinem Kleiderschrank holt und begeistert verkündet: "Darin sehe ich mich schon auch", hat seine Liebste dafür nur Unverständnis übrig. Ihr Kommentar ist vernichtend: "Boar, das ist einfach das schlimmste Hemd ever!" Auch für seinen Vorschlag, sein goldenes Signature-Hemd zur Trauung anzuziehen, hat sie nur ein müdes Lächeln übrig. Im Interview verrät sie später: "Also, Stefans Stil... Äh, ist halt Stefan. Was soll ich dazu sagen?" Und lächelt unsicher, denn die Braut wünscht sich für ihren Mann einen klassisch schwarzen Anzug. Kommen Emily Gierten etwa Zweifel auf, ob diese Hochzeit eine gute Idee war?

Keine Sorge, denn der "Goodbye Deutschland"-Star gibt Entwarnung! "Ja, ich lieb ihn ja so wie er ist. Und sein Stil spiegelt eigentlich genau seinen Charakter wider. Lustig, anders, unterhaltsam. Sein Stil ist sehr unterhaltsam." Aber eben nicht unbedingt stilvoll, wie man es auf einer Hochzeit erwarten würde. Und das weiß auch Lorenz Büffel alias Stefan Scheichel-Gierten, der relativ gefasst im Interview mit "VOX" bestätigt: "Ich habe halt einfach keinen Stil, das ist das Problematische." Doch genau diese Problematik soll nun endlich unter Kontrolle gebracht werden. Mit der Unterstützung von Freunden soll der bunte Paradiesvogel einen Anzug beim Herrenausstatter aussuchen. Und dieses Unterfangen gelingt am Ende auch! Lorenz Büffel entscheidet sich für einen klassischen Anzug mit Fliege und Bauchbinde, in dem er sich fühlt wie Frank Sinatra. Und natürlich weil er weiß, dass diese Wahl seine Emily überglücklich machen wird. Wie heißt es doch so schön: "Happy wife, happy life" (zu deutsch: Glückliche Frau, glückliches Leben")...