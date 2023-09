"Goodbye Deutschland": TV-Fiasko! Die Zuschauer sind stinksauer

Wenn man einen Blick in die Kommentarspalte auf dem "Instagram"-Kanal von "Goodbye Deutschland" wirft, wird schnell klar: Die Fans der "VOX"-Show sind unzufrieden! Denn während die Ankündigung neuer Folgen eigentlich für Jubel bei den Zuschauern sorgen sollte, werden stattdessen viele kritische Stimmen laut. Und die sind sich ziemlich einig. Von einer Followerin heißt es: "Stinklangweilig und uninteressant." Ein anderer User kommentiert: "Es ist halt einfach nur noch langweilig. 'Tüll und Tränen' auf Mallorca, das hat nichts mit Auswandern zu tun..." Und genau darin scheint auch das Problem zu liegen! Die Zuschauer wünschen sich das alte Serienkonzept zurück, wie ein Follower anmerkt: "Wie wäre es mal wieder mit 'richtigen' Auswanderer, die es ernsthaft anpacken und einen Plan haben und nicht mit Leuten, die man bereits kennt und da schon ewig leben!" Ein anderer teilt die Meinung und kommentiert: "Ach, so gerne ich die Beiden immer gesehen habe, jetzt noch die Hochzeit… das ist dann doch zu viel. Ich würde mich über echte Auswanderergeschichten mehr freuen. Denn eigentlich geht es ja genau darum in eurem Sendungsprofil."

Ob sich diese Meinungen auch in den Einschaltquoten widerspiegeln werden, bleibt abzuwarten. Doch es scheint so, dass sich "VOX" mit dem neuen Konzept bei "Goodbye Deutschland" nicht unbedingt beliebt gemacht hat...