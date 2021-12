Günther Jauch: Enthüllt! Steht sein Nachfolger bereits fest?

Der Jahresrückblick ohne Günther Jauch - eigentlich unvorstellbar. Doch darauf müssen sich die Zuschauer nun einstellen, denn der Moderator verabschiedete sich am Sonntagabend nach 25 Jahren. "Es war eine ganz schöne Zeit und immer die Sendung, vor der ich am meisten aufgeregt war, weil ich wusste: Das muss was werden!", so die emotionalen Worte des Moderators.