Günther Jauch: Er erpresste seine eigenen Eltern!

"Ich habe zwischen 16 und 18 bis zu 30 filterlose, selbst gedrehte Zigaretten am Tag geraucht und all so einen pubertären Unsinn halt", erzählt er weiter. Irgendwann wussten Mutter Ursula und Vater Ernst-Alfred keinen Rat mehr – und überlegten, ihren Sprössling in ein Internat zu geben, damit er sich bessert. "Aber das war zu teuer, und so verblieb ich zum Glück in der Familie", erinnert sich der Moderator. Sicherlich sehr zum Leidwesen seiner lieben Eltern.

Denn erst einige Monate nach seinem 18. Geburtstag hatte Günther Jauch endlich ein Einsehen und änderte sein pubertäres Verhalten. Seine Eltern hatten die rebellische Phase ihres Sohnes überstanden und "ab dem Moment war das Verhältnis ganz wunderbar und gänzlich ungetrübt".