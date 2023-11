Günther Jauch: Von wegen harmlos! Er ist ein echter Rebell

"Ich war ein schwer erziehbares Kind", gestand Jauch gerade. Es habe eine Zeit gegeben, in der er so gegen seine Eltern rebelliert habe, dass sie ihn am liebsten woanders gesehen hätten. "Es ging auch darum, dass ich auf ein Internat verfrachtet werden sollte, damit sich die Dinge bessern", so Günther Jauch. "Das war aber zu teuer, und so verblieb ich zum Glück in der Familie."

Trotzdem lehnte er sich immer wieder gegen seine Familie auf: "Also ich habe meinen Eltern ab dem 16. Lebensjahr angedroht, dass ich mit 18 nicht weiter zur Schule gehen werde, wenn sie mir nicht bestimmte Freiheiten eben lassen", erzählt er. "Und diese Erpressung hat funktioniert."