Günther Jauch: Heftiges Geständnis! Er wurde verführt

Wie "Das Neue Blatt" berichtet, wurde der TV-Star in einem Interview gerade darauf angesprochen, was es bei ihm zur Versöhnung mit seiner Liebsten gibt. Seine Antwort lautet: "Verführung". Manche Männer versuchen ja, ihre Frauen mit Geschenken wieder um den Finger zu wickeln. Aber: "So diese klassischen Sachen mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Brillis oder riesigen Blumensträußen" – nein, das scheint nicht an der Tagesordnung zu stehen. Und wie wäre es, sich mit einem romantischen Abendessen wieder in das Herz der Dame zu kochen? Günther Jauch sagt laut "Das Neue Blatt" im Interview: "Ach, kochen. Ich bin ein ganz schlechter Koch. Damit könnte ich keine Punkte machen."

Fragt sich nur, was da eigentlich los war. Klar ist ja: Bevor es eine Versöhnung gibt, muss zuerst einmal ein Streit vorausgegangen sein. Zuletzt kochten wieder Gerüchte um Jauch und Barbara Schöneberger hoch, die gerne voneinander schwärmen. Was es auch war – zum Glück wissen wir nun, was die Wogen glätten könnte. Verführung.

