Günther Jauch: Idee von WWM-Kandidat macht Moderator fassungslos

Das hat Günther Jauch (68) in seinen ganzen 25 Jahren als "Wer wird Millionär"-Moderator wohl noch nicht erlebt! Aktuell läuft die "3 Millionen Woche" der Quizshow auf RTL. In der zweiten Runde, am Dienstag, kam ein Kandidat mit einem ganz besonderen Plan um die Ecke, der den Moderator bis aufs Mark geschockt hat!