Günther Jauch: Show-Aus! Es ist offiziell

Doch wer wird Günther Jauch in der Sendung vertreten? Daraus macht RTL ein Geheimnis. Und dieses soll erst in der Show am Samstag gelüftet werden. Ob es RTL-Star Oliver Pocher wird oder vielleicht Comedian Chris Tall oder Luke Mockridge? Oder vielleicht sogar eine Frau - wie beispielsweise Sylvie Meis? Es bleibt definitiv spannend.

Und spätestens in der nächsten Show will Günther Jauch wieder dabei sein. Er zeigt sich jedenfalls optimistisch! "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin", verrät er gegenüber RTL. Das hoffen sicher auch seine Fans...

Wer wird Millionär? Alle Millionen-Gewinner im Überblick gibt es im VIDEO: