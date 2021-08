Günther Jauch & Thea Jauch: Zuckersüße Nachrichten nach 15 Jahren Ehe

Der "Wer wird Millionär?"-Moderator und seine Frau, die seit 2010 das Weingut in Kanzem an der Saar mit viel Liebe betreiben, wollen ihren Winzerkollegen beistehen: "Um jetzt schnell und wirksam helfen zu können, starten wir ab sofort die folgende Aktion: Alle Bestellungen, die Sie als Privatkunde im Monat August vornehmen, werden wir ohne jeden Abzug für Not leidende Winzer spenden (…). Wir bedanken uns in dieser besonderen Situation für Ihre Mithilfe! Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen des gesamten Teams von Othegraven. Dorothea und Günther Jauch."

Es ist dieses gemeinsame Engagement, dieses Ziehen an einem Strang, das eine Ehe so besonders macht. Respekt füreinander und ein Miteinander auf Augenhöhe. Nicht nur in den großen Angelegenheiten, wie Geld zu spenden oder anderen Menschen zu helfen. Ihr Glück liegt auch in den kleinen, alltäglichen Dingen. "Ich habe das Privileg, dass mir mein Brot oder Brötchen wie für ein Kleinkind zurechtgeschnitten wird – in so kleinen Bröckchen", plauderte der TV-Liebling beispielsweise einmal aus dem Alltag aus. Ihre Stärken und Schwächen ergänzen sich prima. "Kochen kann ich nicht", gesteht Jauch. Dafür aber seine Thea. "Alles, was einfach ist, kocht sie gut. Sie kann mir toll irgendwas mit Nudeln machen."

Die Basis muss stimmen für ein andauerndes Eheglück. Und bei Thea und Günther Jauch stimmt nicht nur die Basis.