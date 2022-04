Guido Maria Kretschmer: Alkohol-Eklat bei "Shopping Queen"

Wie Guido nun offenbart, hatte er in Großbritannien schon des Öfteren die Situation, dass er zu später Stunde eine Reihe von Britinnen im Vollrausch erleben musste. Für den Designer schwer nachzuvollziehen! So erläutert er: "So viele betrunkene Frauen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen wie in England, das muss man jetzt auch sagen. Das ist wirklich so, kurz vor Sperrstunde, was habe ich schon besoffene Frauen auf dem Boden liegen sehen, hochgehoben: 'Can I help you?', - konntest du gar nicht mehr hochheben." Ehrliche Worte, die zeigen: Guido war mit der Situation alles andere als glücklich! Doch die Laune ließ er sich dadurch sicherlich nicht verderben! So ist es schließlich auch kein Geheimnis, dass den "Shopping Queen"-Star so schnell nichts die Stimmung verhagelt - zum Glück!