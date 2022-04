Guido Maria Kretschmer: Das wusste bis jetzt niemand

Wer ist fragt, warum Guido eigentlich so heißt, wie er heißt, bekommt jetzt die Antwort! So geriet der Designer nämlich während "Shopping Queen" ein wenig in Plauderlaune und sprach ganz offen darüber, warum sich seine Mutter für den Namen Guido entschieden hat. Der Strahlemann offenbart: "Als meine Mutter schwanger war, hat sie geschwärmt für einen Mann, der hieß Guido Baumann. Der war ein Ratefuchs bei 'Was bin ich?'. Und deshalb, weil sie den so toll fand, hat sie gesagt: 'Ich möchte einen Sohn haben, der so gescheit ist und so pfiffig und so schnell die Dinger lösen kann wie dieser Guido.'" Doch damit nicht genug! Guido hat noch ein weiteres Namensgeheimnis! Neben Maria hat er nämlich noch einen zweiten Vornamen! Er fügt hinzu: "Eigentlich heiße ich Guido Hermann Maria Kretschmer, das ist mein ganzer Name." Ob uns Guido in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein!