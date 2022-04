Guido Maria Kretschmer: Jetzt zeigt er sein wahres Gesicht

Bei "Shopping Queen" geriet Guido jetzt in Plauderlaune und gab dabei gleichzeitig einen intimen Einblick in sein Privatleben! So offenbart er: "Ich schiebe, wenn ich nach Hause komme, erst mal alles wieder so in die Position hin und alles drehe ich. Nehme Blumen aus Vasen, die schon leicht den nächsten Tag fallen könnten." Er ergänzt: "Ich bin sehr, sehr detailverliebt – 'übertrieben pingelig', würde Frank sagen. Aber das steckt in einem drin, was willst du machen?" Huch, so kennen wir Guido ja gar nicht! Ob uns der Designer in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!