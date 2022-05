Guido Maria Kretschmer: Jetzt redet er über sein "Shopping Queen"-Aus

Wie Guido Maria Kretschmer nun offenbart, wäre es für ihn absolut unvorstellbar, in der nächsten Zeit seinen Job bei "Shopping Queen" an den Nagel zu hängen. So erklärt er in einer der letzten Sendungen des Kultformats: "Ich mache das noch viele Jahre, weil das auch mein Platz ist. Das ist mein Zuhause, das ist mein Leben. Bis zum Ende, bis ich nicht mehr laufen kann – vielleicht." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Für Guido ist noch lange nicht Schluss und er bleibt seinen Fans noch viele, viele Jahre erhalten - zum Glück!