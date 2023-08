Guido Maria Kretschmer: TV-Aus! "Shopping Queen" fliegt aus dem Programm

Angeblich sollen die schlechten Quoten der Grund für die Programmänderung sein. Haben die Zuschauer mittlerweile genug von Guidos frechen Fashion-Sprüchen? Schließlich verkündete VOX gerade erst, dass es auch keine neuen Folgen von "Promi Shopping Queen" gedreht werden. Lässt sich nur hoffen, dass der normale Sendeplatz um 15 Uhr nicht auch in Gefahr ist. Vor einiger Zeit sprach Guido über das Ende der Sendung. "Wenn ich einmal da sitze und denke: Jetzt habe ich alles gesagt, dann wäre Schluss. Wenn ich sagen würde: 'Oh, Liselotte aus Bremerhaven, zu dir fällt mir nichts mehr ein und es interessiert mich auch nicht mehr, was du mit deinen 500 Euro machst', dann muss ich die Freiheit haben, um Adieu zu sagen", stellte der Designer gegenüber "t-online.de" klar. Ob der Zeitpunkt langsam gekommen ist? Bisher hält Guido an seiner Sendung fest...