GZSZ-Daniel Fehlow: Stalking-Eklat! Krass, was er ertragen musste

Bei "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" ist Schauspieler Daniel Fehlow ein wahres Urgestein. Bereits seit mehr als 25 Jahren verkörpert er den Leon in der Serie und galt besonders in seiner GZSZ-Anfangszeit als echter Frauenschwarm. Natürlich konnte er sich da vor lauter Verehrerinnen kaum retten. Doch das war für ihn nicht immer nur schmeichelhaft, wie er jetzt verriet. Manche der Frauen gingen so weit, dass jetzt von Stalking die Rede ist.