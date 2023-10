GZSZ: Dieser Neuzugang sorgt für heiße Küsse am Set!

Die GZSZ-Familie bekommt Zuwachs! Josefin Bressel wird mit ihrer Rolle der Alicia Bäumler demnächst in der Dailysoap zu sehen sein und den Kiez ordentlich aufmischen! Die Schauspielerin lebte bis vor Kurzem noch in Südtirol, wo sie als Moderatorin für den Südtirol Sender "Rai" gearbeitet hat. Ihre Schauspielausbildung machte die 31-Jährige vorher in Köln. Jetzt zieht Josefin für ihren neuen Job am GZSZ-Set zurück in ihre Heimat Berlin und kehrt zur Schauspielerei zurück.