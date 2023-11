"GZSZ"-Jonas: Lähmung nach Unfall! "Dieses Schicksal ist echt krass"

Der Schauspieler war selbst geschockt, als er von der Storyline erfahren hat. "Dieses Schicksal ist schon echt krass! Als ich das erste Mal von der neuen Story und den Drehbüchern gehört habe, musste ich sofort an meinen Unfall vor einigen Jahren denken. Nur hatte ich damals ganz großes Glück. Ich bin einige Meter in die Tiefe gestürzt und war auch kurz davor, gelähmt zu sein." 2019 fiel Felix von einem Balkon, erlitt einen Teilbruch der Wirbelsäule. Seine Erfahrungen hat der 27-Jährige jetzt in seine "GZSZ"-Figur einfließen lassen. "Bei Jonas kann ich nun aus diesen Erinnerungen schöpfen, das alles meiner Rolle geben und sehr authentisch spielen!"