"GZSZ"-Laura & John: Es ist wahr! RTL lässt die Bombe platzen

Für ein "Spécial Exceptionnel" drehen unter anderem Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Felix von Jascherof aktuell in der französischen Hauptstadt. "Ich freue mich wahnsinnig auf den Dreh in Paris. Es ist immer ein Abenteuer, wenn man die Möglichkeit hat, außerhalb Deutschlands zu drehen.", freut sich Felix von Jascherof. Auch Chryssanthi Kavazi ist sichtlich aufgeregt: "Die Stadt hat so ein ganz besonderes Flair und romantisiert hier alles und jeden. Am Wochenende kommt mich sogar meine Familie besuchen: mein Mann und mein Sohn. Und da werden wir uns einfach in der Stadt treiben lassen.", freut sich die Schauspielerin.

Das Beste: Die Paris-Folge wird in Spielfilmlänge laufen! "In guter Tradition präsentieren wir auch dieses Jahr eine packende GZSZ-Folge in Spielfilmlänge und nehmen unsere Zuschauer:innen das erste Mal in der TV-Season Herbst/Winter mit auf eine ganz besondere Reise: nach Paris! Romantik, Crime, Mode und große Emotionen mit atemberaubenden Bildern aus der Hauptstadt der Liebe sind schon jetzt garantiert!", verrät Christiane Ghosh, Executive Producerin bei RTL.

Und wann bekommen wir die schönen Szenen aus Paris zu sehen? Da die GZSZ-Folgen immer etwa zwei Monate im Voraus gedreht werden, können wir uns vermutlich Ende Oktober/Anfang November auf die Folgen freuen.