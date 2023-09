GZSZ: Liebes-Aus! Dieses Paar trennt sich

Kurz nach dem Ja-Wort packt Nicole die Eifersucht. Sie merkt, dass ihr frisch angetrauter Ehemann eigentlich eine andere liebt. Sie verbietet ihm den Kontakt mit Maren. "Nicoles Eifersucht und Misstrauen wächst immer mehr und auch nach der Hochzeit kann sie nicht aufhören an den Betrug zu denken", erzählte Schauspielerin Laura Lippmann kürzlich im Interview mit Sender RTL. "Außerdem zweifelt sie daran, dass Maren jemals aufgibt. Sie bekommt solche Angst, Michi zu verlieren, dass sie in einen Strudel von Eifersucht gerät und Dinge tut, die sie eigentlich niemals tun würde." Als Nicole von Michi dabei erwischt wird, wie sie in seinem Handy schnüffelt, kommt es zum heftigen Streit. War die Hochzeit ein großer Fehler?

Als Maren nach Los Angeles gehen will, wird ihm endgültig klar, dass er sie noch liebt. Schweren Herzen teilt er seiner Frau die Entscheidung mit. "Nicky, das geht so nicht", erklärt Michi. "Das mit uns... Nichts ist okay, gar nicht. Du hattest die ganze Zeit recht. Da ist noch was zwischen Maren und mir." Damit wird für Nicole ihr schlimmster Albtraum wahr. Sie und Michi gehen getrennte Wege. Ob er und Maren jetzt wirklich ein Paar werden? Oder Michi am Ende alleine dasteht, weil sie trotzdem auswandert? All das erfahren wir in den nächsten Folgen von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"...