"GZSZ"-Michi & Nicole: Desaster nach der Hochzeit! Darsteller packen aus

Ist die Ehe damit nicht zum Scheitern verurteilt? "Nicoles Eifersucht und Misstrauen wächst immer mehr und auch nach der Hochzeit kann sie nicht aufhören an den Betrug zu denken. Außerdem zweifelt sie daran, dass Maren jemals aufgibt. Sie bekommt solche Angst, Michi zu verlieren, dass sie in einen Strudel von Eifersucht gerät und Dinge tut, die sie eigentlich niemals tun würde" verrät Laura. Lars verspricht, dass seine Serienfigur dem Liebesdrama bald ein Ende setzen wird. "Michi wird aus seiner Gefühls-Achterbahn bald aussteigen und die richtige Entscheidung treffen. Er wird seinem Herzen folgen, auch wenn es sehr, sehr schmerzhaft wird."

Für Lars waren die emotionalen Drehs auch als Schauspieler eine echte Herausforderung. "Aber genau das macht diese Arbeit bzw. diese spezielle Arbeit in einer Daily so unfassbar spannend – dass wir in so kurzer Zeit so krasse Höhen und Tiefen durchleben und spielen dürfen. Das echte Leben halt – eventuell nur etwas komprimiert."