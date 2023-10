GZSZ: IHR Ausstieg ist offiziell! "Klar kullerten da bei mir die Tränen"

Hinter Nicole (Laura Lippmann) liegen nervenaufreibende Wochen. Eigentlich kam sie wegen Halbschwester Katrin (Ulrike Frank) in den Kolle-Kiez, doch dann verliebte sich Nicole in Michi (Lars Pape). Es dauerte nicht lange, bis die beiden vor den Altar traten. Was sie zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht wusste: Michi liebt eigentlich seine Affäre Maren (Eva Mona Rodekirchen). "Du hattest die ganze Zeit recht. Da ist noch was zwischen Maren und mir", gab er zu und trennte sich schweren Herzen von seiner frisch angetrauten Frau. Für Darstellerin Laura Lippmann bedeutet das: Abschied nehmen vom Kolle-Kiez...