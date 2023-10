"GZSZ"-Maren: Sie verlässt den Kolle-Kiez!

Nicole merkt, dass irgendetwas nicht stimmt. Denn Michi kann nur noch an seine Affäre Maren denken. "Sie zweifelt sie daran, dass Maren jemals aufgibt. Sie bekommt solche Angst, Michi zu verlieren, dass sie in einen Strudel von Eifersucht gerät und Dinge tut, die sie eigentlich niemals tun würde", erzählte Schauspielerin Laura Lippmann kürzlich im Interview mit Sender RTL. Als Nicole aus Eifersucht sogar in Michis Handy schnüffelt, kommt es zu einem heftigen Streit. "Das mit uns... Nichts ist okay, gar nicht. Du hattest die ganze Zeit recht. Da ist noch was zwischen Maren und mir", gibt er zu und macht Schluss.