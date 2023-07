GZSZ: Nach Laura-Drama - Nächster Charakter spurlos verschwunden!

In den nächsten Folgen freut sich Emily (Anne Menden), dass ihre Tochter Kate (Zoé Baillieu) endlich aus dem Ferienlager zurückkommt. Doch die Freude hält nicht lange an. In der Vorschau von Sender RTL wird bereits verraten, dass Kate spurlos verschwindet! Emily, John, Sascha, Paul (Niklas Osterloh) und Tuner (Thomas Drechsel) sind krank vor Sorge. Doch am nächsten Tag bekommt Sascha einen Hinweis. Was ist passiert? Werden sie die Schülerin wiederfinden? Das wird sich wohl erst in den nächsten Folgen zeigen...