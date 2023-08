GZSZ: Schock! Laura und John sollen sterben

Damit Zoe keinen Verdacht schöpft, schickt John ihr eine Sprachnachricht, in der er vorgibt, dass er seine Fehler einsieht und ihm klar geworden ist, dass Laura tot ist. Was der "GZSZ"-Liebling zu dem Zeitpunkt jedoch nicht ahnt: Sie hat die Lüge längst durchschaut! Für Zoe gibt es nur einen Ausweg: Die skrupellose Geheimagentin will Laura und John umbringen! "Die waren nie in Paris, das war ein Ablenkungsmanöver. Ich schalte die Lehmann aus und bringe ihnen das Geld zurück ... Und Bachmann bekommen sie oben drauf", verspricht sie im Gespräch mit ihren Auftraggebern, den "Smulfri"-Programmierern. Sterben John und Laura wirklich den Serientod? Die Fans sind bereits in großer Sorge. "Die beiden dürfen 'GZSZ' auf keinen Fall verlassen!", schreibt beispielsweise ein Zuschauer in den sozialen Netzwerken. Lässt sich nur hoffen, dass Zoe ihren Plan nicht in die Tat umsetzt...