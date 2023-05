"GZSZ"-Star Susan Sideropoulos: Nach Ausstieg! Das nächste Comeback folgt

Denn nach drei Monaten war am 20. April schon wieder Schluss. Ihre Rolle Sarah Elsässer sagte Adieu. "Das war von Anfang an klar, für mich auch völlig in Ordnung. Es ist ein Besuch gewesen", erklärt Susan Sideropoulos gegenüber von "Schöne Woche". "Aber dadurch ist nun auch wieder eine Tür offen. Das heißt, irgendwann kehrt Sarah natürlich wieder zurück." Das Kapitel "GZSZ" ist also noch lange nicht zu Ende.

Langweilig wird Susan aber sowieso nicht. Gerade hat sie ihr zweites Buch "Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend – Wie du aktiv Freude und Leichtigkeit in dein Leben einlädst" geschrieben. Nun genießt sie das süße Nichtstun. "Mein einziger Vorsatz ist es, im Hier und Jetzt zu leben und einfach auch mal zu feiern, was gerade alles um mich herum so passiert", lacht Susan, wie "Schöne Woche" berichtet.

Denn wie schnell das Glück zerbrechen kann, erlebte die gebürtige Hamburgerin am eigenen Leib. Ihre geliebte Mutter Edna starb vor 26 Jahren an Krebs. Seitdem weiß Susan, wie kostbar jeder Augenblick ist. Leben, lieben und lachen stehen daher ganz oben auf ihrer To-do-Liste. Deshalb trauert sie ihrem erneuten "GZSZ"-Aus auch keine Sekunde hinterher.

