GZSZ-Star Timur Ülker: Trauriges Vater-Schicksal!

"Um Himmels willen! Momentan besser nicht", meint "GZSZ"-Star als er von "Neue Post" gefragt wird, ob er und seine Partnerin Caroline noch ein Kind bekommen wollen. Eine klare Botschaft! Doch auch seine Lebensgefährtin ist mit der aktuellen Situation zufrieden: "Ich genieße gerade erst wieder meine wiedergewonnene Freiheit, seit unsere Kinder in der Schule und im Kindergarten sind. Endlich wieder Zeit für mich."

Doch einen Wehmutstropfen gibt es für den Serien-Star trotzdem. Denn obwohl er versucht immer der "Gute-Laune-Papa" zu sein, der für Sport, Spiele und Spaß verantwortlich ist, haben die zwei Kinder einen Favoriten: "Ich muss neidlos anerkennen: Mama ist trotzdem der Star! Wenn wir beide gleichzeitig: 'Wer kommt in meine Arme?' rufen, hat Caro in Windeseile zwei Kinder in der Umarmung. Damit ich nicht ganz leer ausgehe, rufe ich schnell ein Familien-Gruppenkuscheln aus."