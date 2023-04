GZSZ-Star Ulrike Frank: Soap-Aus nach 21 Jahren? Sie hat einen neuen Job

Ulrike Frank ist in der neusten Folge von "Die Rentnercops" zu sehen. In der Episode "Zum Aussterben verdammt" spielt sie die Episodenhauptrolle Ellen Lindner, die Leiterin eines Labors. Dort findet sie eine Leiche und nicht nur das! Auch eine große Mengen hormoneller Medikamente fehlt.

Der Dreh hat Ulrike Frank großen Spaß gemacht. "Der Dreh war großartig. Mit dem Regisseur André Siebert habe ich schon bei GZSZ gearbeitet, schätze ihn sehr und auch dieses Mal war es ein großes Vergnügen", schwärmt sie im Interview mit "Picture Puzzle Medien". Doch trotz guter Zeit, müssen sich die GZSZ-Fans keine Sorgen machen. Denn auch wenn sie in der Serie in eine neue Rolle schlüpft, ist dieser "Ausflug" eine Ausnahme. Die 54-Jährige bleibt ihrer Rolle in der Daily Soap treu.

