GZSZ: Überraschendes Comeback noch dieses Jahr!

Es handelt sich nämlich um Ninas Ehemann Pedro Navarro (Alberto Ruano)! Wir erinnern uns: Vor über einem Jahr war Navarro als Investor in Berlin und lernte so nicht nur Katrin Flemming (Ulrike Frank), sondern auch Nina kennen. Die letzten Monate hat die in Argentinien verbracht und dort mit dem Unternehmer zusammengearbeitet. Aus einer beruflichen Zusammenarbeit entwickelte sich schnell mehr und nach nur wenigen Monaten gaben sie sich auf Pedros Yacht das Ja-Wort.