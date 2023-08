GZSZ: Zoff am Set? Darsteller packt aus!

Schauspieler Patrick Fernandez hat nicht so eine kurze Zündschnur wie seine Serienfigur. "Bei mir kann man schon zwei, drei Mal Scheiße bauen. Ich bin ein Mensch, der nie die Hoffnung verliert - auch bei Freundschaften. Doch dann müsste der Mensch wirklich neu strukturiert sein. Nach dem dritten Strike würde ich ohne Ende misstrauisch sein", erzählt er im Interview mit RTL.

Obwohl es vor der Kamera kracht, verstehen er und Jan sich bestens. "Als Kollege und als Freund bin ich mega dankbar, mit ihm zu arbeiten. Er ist ein Profi. Ich liebe es, dass er eine offene Art hat. Wir haben uns von Anfang an gefunden", schwärmt Patrick. Oft treffen sie sie früher am Set und gehen vor dem Dreh gemeinsam die Text durch. "Dann erzählt er mir seine Perspektive von den Szenen und ich meine. Wenn man sich so eingegroovt hat, ist es eine gewisse Magie. Dafür bin ich sehr dankbar." Lässt sich nur hoffen, dass es bald auch zwischen ihren Serienfiguren wieder so harmonisch ist...