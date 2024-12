Hailey Bieber: Sie äußert sich zur Verlobung von Selena Gomez

Disney-Star Selena Gomez (32) hat sich verlobt! Weltweit ist die Freude unter den Fans riesig. Auf Instagram teilte sie ihren Followern mit, dass der Musikproduzenten Benny Blanco (35) um ihre Hand angehalten hat. Zu den Fotos, die sie unter anderem freudestrahlend und mit Ring am Finger in den Armen ihres Partners zeigt, schreibt sie: "forever begins now" (auf Deutsch: Für immer beginnt jetzt). Seit einem Jahr ist die Beziehung der beiden öffentlich.