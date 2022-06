Hailey Bieber: Aus und vorbei! Sie steht vor den Trümmern ihres Glücks

Arme Hailey Bieber! Was die 25-Jährige in letzter Zeit durchmachen musste, hat es wirklich in sich. Erst wurde sie nach einem Gesundheits-Schock ins Krankenhaus gebracht und nun hat auch noch ihr Ehemann Justin Bieber mit Lähmungen im Gesicht zu kämpfen. Und als wäre das alles noch nicht stressig genug, wird sie jetzt auch noch verklagt! Doch was ist passiert?