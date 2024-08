Hanka Rackwitz: Das geschah mit ihrer Dschungelcamp-Gage

An Tag 7 der diesjährigen Legenden-Staffel des Dschungelcamps warf Hanka Rackwitz (55) freiwillig hin. Zu groß wurde der Druck ihrer Mitcamper, sich andauernd zu inszenieren und in Streits zu verwickeln. Diesen Schrei nach Aufmerksamkeit und Sendezeit konnte sich die einstige TV-Maklerin nicht weiter antun und verließ das Camp frühzeitig – mit harten Konsequenzen! Ihr bleibt damit nur noch ein Bruchteil ihrer eigentlich Dschungel-Gage. InTouch Online verriet Hanka jetzt im Interview, was mit der Mini-Gage nach ihrem Exit passiert ist.