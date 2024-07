Sommer-Dschungelcamp: Der Starttermin für die Allstars-Staffel steht fest!

Auch beim Drehort gibt es eine kleine Änderung. Die Allstars-Staffel wurde nämlich nicht, wie im Winter, im australischen Dschungel gedreht, sondern, wie in Staffel 15, in Südafrika. 2022 wurde "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" aufgrund der Corona-Pandemie schon einmal im Kruger-Nationalpark produziert. Das Dschungelcamp in Südafrika wird vom australischen Pendant "I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!" jährlich als deren Dschungelcamp-Variante genutzt und bietet nun auch wieder den deutschen Stars ein temporäres Zuhause. Einer der Kandidaten der Allstars-Staffel könnte hier einen Heim-Vorteil haben – Dschungel-Rückkehrer Eric Stehfest kennt das südafrikanische Dschungelcamp bereits aus seiner Teilnahme in Staffel 15, während es für seine Mitstreiter neues Territorium ist.