Hans Sigl: Aus und vorbei! Damit hat niemand gerechnet!

Obwohl der "Bergdoktor" in Top-Form ist, hatte er in der Vergangenheit immer wieder mit Gewichtsproblemen zu kämpfen! Für Hans Sigl jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken! Ganz im Gegenteil sogar. So berichtet er nun, wie er sich mit der richtigen Ernährung zum Wohlfühlgewicht verholfen hat! "Als ich so viel Gewicht verloren habe, habe ich den Zucker komplett gestrichen - und ihn irgendwann vergessen. Zucker ist eine Droge. Wenn man davon loskommt, ist das ein tolles Gefühl, weil man viel mehr Power hat", offenbart Hans Sigl nun gegenüber "Gala". Er ergänzt: "Man sollte sich in Stress-Situationen nicht mit Schokolade umgeben, sondern Gemüsesticks auf dem Schreibtisch deponieren." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Hans hat einen eisernen Willen an den Tag gelegt und dadurch gewaltige Erfolge verzeichnet! Vor allem seine Ehefrau stand im dabei treu zur Seite. Ob uns Hans in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...